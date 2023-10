Betis, Isco rivela: “Ho un obiettivo. Sarebbe la cosa più bella”

VOGLIO TORNARE IN NAZIONALE - Isco, che nei giorni scorsi ha rilasciato dichiarazioni su un difficile periodo vissuto al Real Madrid, ha poi aggiunto: "Mi sto divertendo tantissimo. Giocare per questa squadra è molto facile. Pensavo che avremmo mancato ancora una volta i tre punti. Ultimamente ci legano sempre. Il popolo ha meritato la vittoria". Infine, l'ex Real Madrid ha parlato del suo obiettivo: "Spero di poter tornare in Nazionale, è la cosa più bella per un calciatore. Sono contento del lavoro che faccio ma la Nazionale dipende da quello che faccio in campo. Se un giorno quel premio arriverà, sarò felice”.