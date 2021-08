Betis, Pellegrini: “Liga vergognosa. Calcio lento e tante simulazioni”

L'analisi spietata del tecnico del Betis

L'allenatore del Betis, Manuel Pellegrini, ha reagito duramente dopo il pareggio di ieri nel secondo turno della Liga contro il Cadice (1-1). “Gli arbitri, gli allenatori e i giocatori devono fare uno sforzo serio per garantire che il campionato spagnolo non sia più così vergognoso. All'incontro con gli arbitri ci è stato detto che la Liga è il torneo più lento d'Europa. La gente vuole vedere lo spettacolo e noi non glielo diamo. Una tremenda perdita di tempo e simulazioni. Vergogna. Dobbiamo prestare attenzione a questo. Le persone non danno soldi per i biglietti. Vogliono vedere qualcosa di bello", cita Pellegrini Goal.