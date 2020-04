Bielorussia, attimi concitati per l’invasione… di un gatto

Nonostante l’emergenza coronavirus, in Bielorussia si gioca a calcio. Nelle scorse ore è infatti andata in scena Smolevichi-Dinamo Minsk che ha visto accadere anche un fatto piuttosto inedito e curioso. Un’invasione di campo… di un gatto.

Durante il match tra le due compagini ecco apparire il felino che con la sua agilità ha creato qualche scompiglio, specie tra i raccattapalle costretti a rincorrerlo per tutto il campo. Fortunatamente, la corsa del gatto è stata rapida e nonostante abbia attraversato il campo da gioco non ha creato grossi problemi alle due squadre. Il pronto intervento di un ragazzo ha chiuso l’attimo di gloria dello strano invasore. Per la cronaca la partita si è conclusa 1-3 con il successo della Dinamo Minks che ora occupa il sesto posto in classifica.