Bielorussia, dopo 13 anni il Bate abdica: il campionato alla Dinamo Brest

La Dinamo Brest ha vinto oggi il massimo campionato della Bielorussia avendo un vantaggio incolmabile di 5 punti sul Bate in classifica. Per l’ex squadra di Diego Maradona, questo titolo è stato il primo della storia del club. La Dinamo Brest è riuscita a interrompere la lunga serie di 13 anni di dominio del Bate campione della Bielorussia dal 2006 al 2018. In 29 partite della stagione in corso, la Dynamo Brest ha vinto 22 vittorie, pareggiato 6 volte e subendo 1 sconfitta.