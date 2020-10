Bielorussia, l’FC Slonim torna dalla trasferta ma ha incidente contro animale: alce muore dopo l’impatto

Può accadere anche questo di ritorno da una trasferta. In Bielorussia l’FC Slonim ha avuto un brutto incidente con un alce. L’episodio ha visto il conducente del pullman della squadra dover compiere un mezzo miracolo per rimanere sulla strada ed evitare problemi maggiori. L’animale, purtroppo, è morto all’impatto col mezzo.

L’incidente fatale per l’alce

Come spiega la società, tornando dalla trasferta, la squadra dell’FC Slonim ha avuto un incidente stradale scontrandosi contro un alce. Il pullman, visibilmente danneggiato, ha cercato grazie all’abilità del conducente di non andare contro l’animale ma non c’è stato nulla da fare. L’alce è finito in un dirupo e sembra essere morto sul colpo per via del forte impatto o per la caduta.

Da parte della squadra, in compenso, un sospiro di sollievo perché nessuno si è ferito. Solo tanta paura e la tristezza per la morte del povero animale.