Bielsa davvero ‘Loco’, il racconto degli ex giocatori: “Nudo sul lettino per mezz’ora…”

“Siamo entrati e lui era lì: totalmente nudo su un tavolo per massaggi completamente fermo come se qualcuno stesse per operarlo”, questo il racconto di Mark Gonzalez e José Pedro Fuenzalida ai microfoni di Abrazo del Gol in merito alle ‘pazzie’ del loro ex ct ai tempi della Nazionale cilena Marcelo Bielsa.

Il ‘Loco’, ne ha combinata un’altra delle sue. E se anche l’episodio risale al passato, non può non far parlare. I due calciatori hanno rivelato quella che, a quanto pare, era quasi un’abitudine per l’attuale allenatore del Leeds.

NUDO – “Dopo una sconfitta contro l’Ecuador, Bielsa entrò nello spogliatoio infuriato. Non parlava con nessuno e dopo aver camminato su e giù per diverso tempo, si è recato nella stanza adiacente. Quando siamo entrati, lui era lì: lo trovammo nudo su un lettino per massaggi completamente fermo, come se qualcuno stesse per operarlo. Rimase così almeno mezz’ora”. Un comportamento non del tutto nuovo, specialmente a Fuenzalida che ha raccontato anche un altro episodio: “Perdemmo una partita contro l’Italia per 1-0, dopo aver giocato un’ottima gara. Bielsa alla fine della partita era furioso e aveva anche discusso col ct azzurro. Quando lo abbiamo raggiunto negli spogliatoi, era intento a sbraitare e camminare avanti e indietro mentre si toglieva tutti i vestiti di dosso”. Insomma ‘Loco’ per davvero!