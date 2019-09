Bielsa è virale, spesa al market in tuta del Leeds e i tifosi impazziscono: “Trasforma il tonno in salmone…”

Classici occhiali e, soprattutto, la tuta del suo Leeds per star comodo. Un outfit che ha fatto impazzire i tanti utenti del web che, non appena hanno visto le immagini, diventate immediatamente virali, si sono scatenati con commenti anche bizzarri. Bielsa è stato immortalato da un tifoso alla “guida” di un carrello generando diversi simpatici commenti: “Il fatto che indossi il kit di allenamento è la cosa più… Bielsa di sempre”. “Compra il tonno in scatola e lo trasforma in salmone fresco”. “Un uomo speciale. Umile. Bielsa uno di noi”.

Insomma, il Loco, questa volta, passa alla cronaca per un fatto piuttosto normale. Dopo Daniele De Rossi in Argentina, anche Marcelo Bielsa nel Regno Unito dimostra di essere molto attaccato al club e a determinati valori…