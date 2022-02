Bielsa: “Impossibile comprendere il cervello di Guardiola, mentre Klopp…”

Il tecnico del Leed ha analizzato le caratteristiche di alcuni suoi colleghi

Marcelo Bielsa è sicuramente uno degli allenatori più particolari della storia del calcio. Non per altro viene chiamato Loco. Eppure, ci sono anche altri suoi colleghi che vantano caratteristiche simili e una mentalità davvero difficile da compendere. A parlarne è stato lo stesso mister argentino che a DAZN, come riportato anche dal Mirror , si è soffermato in particolar modo su Pep Guardiola e Jurgen Klopp .

COLLEGHI - "Il successo produce la voglia di imitare e penso che ad esempio in Inghilterra ci siano stati allenatori che hanno avuto successo e che sono stati presi come esempio. Penso a Guardiola e a Klopp", ha esordito Bielsa. Poi analizzando i due singoli tecnici: "Guardiola non è uno che puoi interpretare e comprendere. Lo vedi, osservi, e te lo godi, ti diverti. Guardiola fa certe cose che sono difficili da capire. Penso che sia impossibile comprendere il suo cervello". Poi su Klopp: "Anche Klopp ha il suo marchio, il suo stile, ma lo ritengo più facilmente decodificabile. L'entusiasmo che Klopp mette nella sua squadra è molto chiaro. Come è chiaro che costruire gioco in modo creativo è ciò che distingue Guardiola".