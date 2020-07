Bielsa, la promozione del Leeds vale 8 milioni di stipendio: più del doppio del ct dell’Inghilterra

Marcelo Bielsa ha fatto la storia del Leeds. Storica promozione in Premier League dopo 16 anni di assenza dalla massima serie. Un risultato che è stato accolto grande festa e persino una strada in suo onore che sarà presto ufficializzata.

Ma anche i vertici societari sembrano intenzionati a ringraziare il tecnico in modo… molto vantaggioso per l’argentino.

Bielsa, rinnovo record: più del doppio del ct dell’Inghilterra

Come riporta il Sun, infatti, Bielsa sarà ben ricompensato, non solo a parole. La dirigenza del Leeds avrebbe in mente un rinnovo da record per il quale le parti si sarebbero già accordate. Il Loco passerà dagli attuali 6 milioni di sterline a ben 8 milioni. Cifra che fa spavento soprattutto se rapportata all’attuale stipendio del commissario tecnico dell’Inghilterra. Il tabloid britannico, infatti, sottolinea come Bielsa andrà a guadagnare più del doppio rispetto al ct dei Tre Leoni. Segno evidentemente di grande stima e riconoscenza.

Inoltre, sempre secondo il quotidiano, la società inglese ha intenzione di ampliare lo stadio passando da 37,890 posti a circa 50,000.

