Bielsa ‘Loco’ nel modo giusto: in campo per allenare gli U11 del Leeds

Il tecnico si è presentato per una sessione con i più piccoli del club

Quando uno ama il proprio lavoro si dice che non lavori mai. Dietro questa particolare sorpresa che Marcelo Bielsa , mister del Leeds , ha riservato ai piccoli inglesi della squadra U11 , ci deve essere davvero la sua grande passione per il calcio e per l'insegnamento.

Stanno diventando virali in queste ore, le immagini che ritraggono il tecnico del Leeds impegnato, lunedì sera, in una seduta speciale di allenamento. Nulla di ufficiale con la prima squadra che, dopo la lunga stagione, si trova in vacanza, bensì un allenamento con i piccoli dell'U11. Bielsa si è presentato ai campi per dare qualche indicazione ai ragazzi e alla ragazze che crescono nella società del Leeds.