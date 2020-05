Bielsa raccontato da Toquero: “Ossessionato dal calcio. Certe volte non tratteneva gli impulsi”

Gaizka Toquero, ex storico centravanti dell’Athletic Club, ha raccontato alcuni retroscena relativi a quello che è stato sicuramente un allenatore molto… particolare: Marcelo Loco Bielsa.

Nel corso di una simpatica chiacchierata per il canale outube “Idolos”, l’ex calciatore si è soffermato su alcuni aneddoti vissuti con l’attuale allenatore del Leeds.

Bielsa: passione e… ossessione per il calcio

Dalla più recente Spy Story di qualche tempo fa, alle pazzie negli spogliatoi. Il Loco Bielsa ha un modo tutto suo di vivere il mondo del pallone. “Il calcio per Bielsa è un’ossessione, è la sua vita”, ha raccontato Toquero. “Non riesce a capire che un professionista possa non vivere il calcio come lo vive lui. Lavorerebbe anche gratis, anche se certe volte bisogna ammettere che non controllava i suoi impulsi. Ricordo per esempio che, quando segnavi un gol in allenamento, lui festeggiava come se fosse in partita. Il suo Athletic è andato oltre ogni aspettativa, ci fece credere di poter vincere col Manchester United all’Old Trafford e alla fine ci riuscimmo per davvero”.