Bielsa torna ad allenare: può diventare CT dell’Uruguay

Per il mister sarebbe la terza selezione assoluta della carriera. Le trattative sono agli sgoccioli e nel caso in cui tutto dovesse andare nel verso giusto, firmerà con la Celeste fino alla fine delle qualificazioni sudamericane con la possibilità di prolungare il contratto fino alla Coppa del Mondo 2026, che sarà ospitata da Stati Uniti, Canada e Messico.

Da sottolineare come Marcelo Broli, ex giocatore del Real Valladolid ed allenatore del Peñarol e dell'Under-20, ha guidato ad interim la Celeste nelle amichevoli contro il Giappone e la Corea del Sud ma la Federazione ha voluto giustamente avviare i contatti per trovare un nuovo CT per il presente e per il futuro.