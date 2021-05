Bierhoff si sbilancia: “Flick in Nazionale? Sarebbe perfetto…”

Sguardo al futuro della Germania

Non è certo un'ufficialità ma poco ci manca. Oliver Bierhoff , storico ex attaccante, adesso direttore generale della Federcalcio tedesca, ha parlato del futuro ct della Germania sottolineando come l'addio annunciato di Hansi Flick dal Bayern Monaco sia una bella notizia in prospettiva futura. Parlando ad un podcast della Bild , l'ex centravanti tedesco anche del Milan non si è tirato indietro per affrontare le tematiche legate a chi succederà alla guida della squadra dopo gli Europei.

Post Löw - "Possiamo metterla in questo modo: adesso possiamo discutere con lui liberamente", ha detto Bierhoff su Flick. "Non serve un grande esperto per dire che Hansi potrebbe essere un'ottima scelta per noi. L'obiettivo ora è concentrarsi per gli Europei e non pensare a storie marginali. Non ci trascineremo, ora è il momento di parlare con Hansi e sono felice che ci sia questa opzione, perché conosce bene la Federazione, sa creare la giusta atmosfera e tiene unite le persone. Questa sua caratteristica è davvero una grande cosa".