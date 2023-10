Big d’Europa pazze per Eli Junior Kroumpi: “È il nuovo Mbappé”

Il futuro di Kylian Mbappé è ancora incerto. Il fuoriclasse del PSG è diviso tra il rinnovo con i francesi e la tentazione Real Madrid, che lo ha messo nel mirino ormai da anni, ma che punta ad agganciarlo a parametro zero. Eppure, si sa, il mercato non si ferma mai, così le big d’Europa sarebbero già sulle tracce… dell’erede del fuoriclasse di Bondy.

Secondo quanto riportato da Cadena SER, infatti, i top club del continente sono già in agguato per assicurarsi le prestazioni di Eli Júnior Kroupi, stella di 17 anni in forza al Lorient, squadra del massimo campionato francese.