Binks e l’isolamento con Henry: “Mi alleno sulle scale sperando che mi veda”

L’isolamento può presentare lati davvero curiosi e inattesi. E’ sicuramente il caso di Luis Binks. Il difensore classe 2001, proveniente dal vivaio del Tottenham, aveva scelto a febbraio il Montreal Impact per provare a spiccare il volo. L’emergenza Coronavirus ha fermato la stagione e il ragazzo è costretto a rimanere in quarantena come tutti gli abitanti della città canadese. Curiosamente si trova a condividere lo stesso hotel in cui vive il suo allenatore, Thierry Henry. Una situazione surreale di cui Binks parla ai microfoni del Daily Mail: “Siamo solo io e l’allenatore, nessun altro. Corro su e giù per le scale anziché prendere l’ascensore, con la speranza che Henry mi veda. Sto facendo tutto quello che posso. Corro anche per la città ora che è vuota, è un’occasione per conoscerla”. Ma allora perché non allenarsi direttamente con Henry? “L’ho visto in allenamento ed è in grado di umiliarmi…”.