Birmingham, ponti d’oro per Rooney: definito lo staff e il super ingaggio

Il Birmingham City accoglie Wayne Rooney: esonerato Eustace dopo due vittorie consecutive, i Bleus puntano sull'ex nazionale inglese che avrà con sé nello staff due illustri ex compagni

Al Birmingham City è ormai tutto pronto per l'avvento in panchina di Wayne Rooney. Anche... l'ingaggio. Poche ore dopo l'annuncio della separazione tra l'ex nazionale inglese e il D.C. United, the Blues hanno ufficializzato l'esonero del tecnico John Eustace.