Blackburn Rovers, infortunio shock per Corry Evans: frattura del cranio e della cavità oculare dopo scontro di gioco

Duecentesima partita con la maglia del Blackburn Rovers per Corry Evans, centrocampista irlandese. Un momento che difficilmente dimenticherà in futuro. Il 29enne, dopo appena 13 minuti di gioco è stato vittima di un bruttissimo incidente sul campo: uno scontro di gioco con l’avversario del Preston Tom Clarke.

Come riportano i media ufficiali del club e anche la BBC, per Evans l’esito degli esami non lascia scampo: frattura del cranio e della cavità oculare. Un bruttissimo ko che lo terrà lontano dal campo di gioco per diversi mesi. “Come club gli staremo accanto”, ha detto alla BBC Tony Mowbray dirigente della società. “Non possiamo dire per quanto tempo ne avrà e non mi sembra giusto fissare delle date. Il suo infortunio è grave”.



All’inizio, infatti, si pensava alla frattura dello zigomo e del seto nasale. Dagli esami, poi, si è stabilita la frattura del cranio e della cavità oculare. Per la cronaca, il match di Championship si è concluso sull’1-1.