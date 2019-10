Blackmore non ha dubbi: “L’unico che può salvare il Manchester United è…Ibrahimovic”

Momento davvero difficile in casa Manchester United, l’avvio peggiore della sua storia in Premier League ha creato non pochi problemi all’ambiente e al tecnico Ole Gunnar Solskjaer.

Parlando al Mirror, l’ex difensore Red Devils Clayton Blackmore ha confidato il nome di chi potrebbe cambiare le cose per gli inglesi. Non un giocatori qualunque, ma addirittura Zlatan Ibrahimovic.

PERFETTO – Lo svedese è andato in MLS nel 2018, lasciando proprio il Manchester United. Secondo l’ex calciatore, il centravanti sarebbe perfetto in questo momento: “Ci manca un uomo bersaglio. L’unico giocatore che possa salvare lo United adesso è Ibrahimovic”, ha detto Blackmore. “Non teme nessuno, può vincere contro chiunque. In passato ci siamo sbarazzati di gente come Rooney, Van Persie e anche Ibrahimovic troppo facilmente senza rimpiazzarli. Riportare lo svedese è facile. Forse non corre, ma non ne ha bisogno. Perché è troppo bravo. Non ci sono molti giocatori che possono non correre in campo ma allo stesso tempo controllare il gioco. Ma Ibrahimovic sì e lo faceva anche prima quando ha vinto trofei al Manchester United. Bisogna provare a prenderlo a gennaio o quando possibile perché può guidare la squadra”.

ALTERNATIVA – Ma se Ibrahimovic non arrivasse, ecco l’altra soluzione: “Anche prendere Lewandowski sarebbe perfetto. È ovviamente un grande punto interrogativo, ma è anche il tipo di giocatore di cui il club ha bisogno. Sì, è un po’ grande di età ma allo stesso tempo può dare una mano ai giovani. Se giocassimo con qualcuno davanti come lui, allora i gol arriveranno, non ho dubbi”.