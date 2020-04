Blaszczykowski eroe del Wisla Cracovia: prima lo salva dal fallimento poi… ne diventa presidente

Prima il salvataggio dal fallimento con donazioni importanti e prestazioni gratuite, ora il passo in avanti con l’acquisto a tutti gli effetti: Jakub Kuba Blaszczykowski è pronto a prendere il comando del Wisla Cracovia.

Come riporta l’emittente polacca TVP, infatti, l’ex calciatore anche della Fiorentina dopo essere tornato nel 2019 per salvare il club che si trovava sul lastrico, ha deciso di assumere un ruolo ancora più importante: non solo giocatore e capitano, ma nei prossimi giorni anche proprietario. Secondo quanto si apprende, il passaggio verrà formalizzato ufficialmente nelle prossime ore dopo che le firme sembrano essere già state apposte sui documenti il 31 marzo scorso. Blaszczykowski diventerà così il numero uno del Wisla Cracovia.