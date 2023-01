Blind riparte dal Bayern Monaco: è il colpo dei tedeschi

Il Bayern Monaco corre ai ripari dopo l’infortunio di Lucas Hernandez. In queste ore, la formazione tedesca avrebbe individuato in Daley Blind il sostituto ideale.

Secondo quanto riportato inizialmente dal De Telegraaf, i bavaresi avrebbero fissato le visite mediche con il difensore ex Ajax che ha lasciato proprio l'olanda solamente pochi giorni fa chiudendo l'esperienza nel club in cui ha giocato per tantissimi anni e di cui era diventato bandiera.

Blind, come anticipato, andrà a prendere il posto (numericamente) in rosa dell’infortunato Lucas Hernandez, fuori fino a fine stagione per la rottura del crociato avvenuta nel corso della prima partita del mondiale in Qatar. Il difensore dovrebbe firmare un contratto fino a giugno con opzione per il prossimo anno.