Boateng: “Bayern, Lewandowski mancherà. Non escludo mio ritorno in Bundesliga”

Intervista a Kicker per il difensore tedesco Jerome Boateng . Attualmente al Lione , il centrale ha parlato anche dell'ipotesi di tornare a giocare in Bundesliga dove col Bayern Monaco ha scritto pagine importantissime della sua carriera. Proprio sui tedeschi, poi, il giocatore ha voluto fare un focus tra la partenza di Lewandowski e l'arrivo di De Ligt.

PERSONALE - "La porta per me non è chiusa, posso fare ancora molto in Europa e di conseguenza anche in Bundesliga", ha detto Boateng. "Parliamo di un grande campionato, con grandi squadre e grandi tifosi", le parole del difensore che è legato con un contratto fino al 2023 al Lione.