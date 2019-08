Boateng e il messaggio a Sané: “Anche questo fa parte della nostra vita. Tornerai più forte di prima…”

Sarebbero potuti diventare compagni di club, ma forse il recente guaio fisico di Leroy Sané impedirà il suo trasferimento al Bayern Monaco. Il calciatore tedesco del Manchester City sembrava molto vicino al passaggio in Bundesliga dove avrebbe ritrovato Jerome Boateng, ma l’infortunio al crociato rischia di far saltare tutto.

Il mercato in Premier League si è chiuso – ma solamente in entrata -, ma senza dubbio con un problema fisico così rilevante, l’operazione tra i Citizens e i campioni di Germania si fa sempre poiù in salita. A provare a dare una parola di confronto al giocatore, è stato proprio il difensore dei tedeschi Boateng che attraverso i propri canali social su Instagram e Facebook ha rincuorato il compagno di Nazionale.

LA NOSTRA VITA – Con un immagine dei due con la maglia della Germania, Boateng ha voluto scrivere, riferendosi appunto all’infortunio, alcune parole per Sané: “Anche questo fa parte della nostra vita di professionisti. Sono sicuro al 100% che tornerai più forte di prima. Rimettiti presto fratello. #fighter”. E chissà che l’augurio non possa essere preso come un segnale anche in ottica mercato. La palla passa al Bayern Monaco che dovrà decidere se acquistare un calciatore infortunato o aspettare, magari, alla prossima stagione…