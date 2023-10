Boateng elogia Messi: “Non sbaglia mai. Su 100 tiri fece 98 gol a Ter Stegen”

INFALLIBILE: In quest'occasione l'attaccante ha raccontato quella volta in cui Lionel Messi sfidò il portiere del Barcellona, Ter Stegen, ad una gara di tiri. "Ricordatevi che lui non sbaglia mai. Vi dico che stavamo facendo pratica nel tiro da fuori area e su 100 tiri fece 98 gol. Io dissi subito che una cosa così non era normale e in tedesco consigliai a Ter Stegen: "Dai amico, fermati non è possibile". Lui però disse che non poteva arrendersi, così Messi calciò da ogni angolo. Quando non segnava pensavamo che fosse malato, che avesse la febbre. A parte alcuni tiri che non sono entrati, ma lì è solo merito di Ter Stegen che ha fatto qualche parata incredibile".