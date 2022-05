Boateng: “Lewandowski via dal Bayern? Non sarei sorpreso. Proverei a prendere Kane”

Parla l'ex compagno del polacco

Redazione ITASportPress

Jerome Boateng, ex difensore del Bayern Monaco, ha parlato del possibile addio di Robert Lewandowski al club tedesco soffermandosi anche sulle motivazioni che potrebbero averlo portato a pensare ad una nuova esperienza. Non solo. Il centrale tedesco ha anche consigliato il possibile candidato perfetto per prendere il posto del polacco.

Parlando a Sky Germania, Boateng ha detto: "Le voci di un possibile addio di Lewandowski? Non mi hanno sorpreso. Si poteva prevedere: per un giocatore come lui è legittimo pensare di voler fare qualcosa di nuovo, a un certo punto. È così per tutti. Penso che si possa raggiungere un accordo senza che ci siano voci e chiacchiere. È difficile ma c'è abbastanza tempo per trovare una buona soluzione per entrambe le parti".

Su chi dovrebbe puntare il Bayern per sostituirlo in caso di partenza: "Ci sono diversi attaccanti che hanno fatto bene e che mi hanno impressionato come Lewa. Direi Benzema che è eccezionale ma credo che Harry Kane sarebbe perfetto. Se potessi proverei subito a prendere Kane al Bayern Monaco".