Boateng: “Non so dove giocherò ma posso stare al top per 2-3 anni ancora”

Il difensore centrale in uscita dal Bayern Monaco

Si annuncia un'estate bollente sul fronte calciomercato. Protagonista anche Jerome Boateng , difensore tedesco in uscita dla Bayern Monaco a causa del mancato rinnovo contrattuale. Il centrale ha già salutato il club bavarese, così come i suoi compagni di squadra Alaba e Martinez. Intervistato dalla rivista mensile proprio dei campioni di Germania "51", il classe 1988 ha parlato del proprio futuro che potrebbe essere in qualche altro top club.

AL MASSIMO - "Non so ancora dove andrò, ma ho già le idee chiare", ha spiegato con franchezza e grande decisione Boateng. "Ho fatto molto bene nella scorsa stagione, non ho perso nemmeno una partita per infortunio. Nelle mie attuali condizioni posso giocare ai massimi livelli per altri 2-3 anni". Insomma, nel destino del tedesco ci sarà un'altra avventura ai vertici d'Europa. Il giocatore, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, come detto ha già detto addio al Bayern Monaco ed è libero di accasarsi a parametro zero in qualsiasi club.