Boateng non trova squadra: sfuma anche il passaggio all’Heidenheim

L'ex difensore del Bayern Monaco non trova pace: sfuma anche il passaggio al club al club di Frank Schmidt

Jereme Boateng è ancora senza squadra. Terminata la sua esperienza al Lione, l'ex difensore del Bayern Monaco non ha ancora trovato un nuovo progetto che possa puntare su di lui. Nei giorni scorsi si era fatto il nome dell'Heidenheim. Il club, che milita in Bundesliga e occupa il tredicesimo posto, aveva pensato a un leader difensivo d'esperienza. L'allenatore Frank Schmidt, però, ha chiuso alla possibilità: "Abbiamo un Dna con i giovani, lui non si adatterebbe".