Boateng prepara l’addio: “Voglio provare qualcosa di nuovo. Quando mi separerò dal Bayern guarderò con orgoglio quanto fatto”

Trovano conferma dal diretto interessato le voci secondo cui Jerome Boateng lascerà presto il Bayern Monaco. Il difensore, ai microfoni di Goal, ha parlato del suo futuro e delle sue ambizioni personali legate al calcio e non solo.

Boateng prepara l’addio

“Personalmente mi piace molto scoprire nuove città, culture e persone. Non mi piace stare a lungo nello stesso posto”, ha detto Jerome Boateng. “Quindi Parigi, Londra e non solo. In generale le città europee sono davvero interessanti per me. Ho sempre detto che voglio provare qualcosa di nuovo e accettare una nuova sfida. Mi sento molto bene, sono in una forma incredibile e negli ultimi mesi ho aiutato la squadra”.

E ancora sul Bayern Monaco: “L’allenatore e i miei compagni di squadra confermano come ho dato il mio contributo e sono contenti. Questa è la cosa più importante per me. Quando arriverà il giorno della separazione con la società, guarderò con orgoglio agli anni che ho trascorso al Bayern. Adesso, però voglio difendere al 100% quanto ottenuto nell’ultima stagione. Non molti calciatori possono provare qualcosa del genere”.