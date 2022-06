Boateng, rinnovo con l’Hertha e iniziativa: offrirà 2023 kebab ai tifosi

Il centrocampista il cui contratto è stato allungato di un altro anno, si è mostrato mentre taglia e farcisce un kebab, comunicando appunto la novità sulla sua permanenza nel club. Tutto qui? No, assolutamente. Boateng , in collaborazione con il chiosco Hakiki, presente nel quartiere berlinese di Wedding, dove è cresciuto lo stesso calciatore, ha promesso 2023 kebab ai suoi tifosi, proprio come il nuovo anno di scadenza del contratto.

Da quanto si apprende, chi vorrà usufruire di questa iniziativa potrà recarsi il giorno che precede l'esordio casalingo dell'Hertha Berlino in campionato, in programma il 14 agosto contro l'Eintracht Francoforte, per ricevere un kebab offerto da Boateng che, come sottolineato nel post e nel video ha "ancora fame", anche di calcio...