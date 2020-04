Boateng sogna ancora San Siro: “Mi piacerebbe tornare al Milan”

Kevin-Prince Boateng ha vestito parecchie maglie in carriera, ma nessuna gli ha regalato le stesse emozioni di quella rossonera. L’attaccante ghanese si trova in Turchia in forza al Besiktas, ma ha fatto sapere che non sarà sicuramente l’ultima avventura.

MILAN – Il Boa si è raccontato a SportWeek parlando di quella che è stata la sua carriera finora: “Di sicuro rendevo di più da giovane, ma oggi ho il vantaggio dell’esperienza. Posso ancora giocare nei migliori club al mondo: certi giorni sono stanco, altri non ho voglia, ma nella testa sono più forte di tanti altri. Oggi dico di poter fare ancora due stagioni ad alto livello: poi saranno una o tre, dipenderà da tanti fattori”. Poi il messaggio d’amore al Milan: “Mi piacerebbe chiudere la carriera all’Hertha Berlino, lì è cominciato tutto. Finire con un applauso a centrocampo all’Olympiastadion, è il mio obiettivo. Ma se mi chiedete dove mi piacerebbe tornare dico al Milan, sempre e soltanto lì“.