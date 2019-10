Boca, Alonso boccia De Rossi: “E’ un 36enne piuttosto grasso”

L’avventura del centrocampista Daniele De Rossi al Boca sembra arrivata al capolinea. Dopo il k.o contro il River Plate le polemiche si inaspriscono in Argentin e l’italiano è stato coinvolto. Norberto Alonso, leggenda dei ‘Los millionarios’, ha parlato ai microfoni di Radio Rivadavia, puntando l’indice sull’ex capitano della Roma: “Questo Boca è gioca molto male. Penso che abbia alcuni ex giocatori, come Carlos Tevez. La dirigenza ha deciso di vendere giocatori che non avrebbe dovuto e rifare una squadra non è facile: è il caso di Nandez, Benedetto, Cardona, Perez. Non capisco neanche cosa volessero fare con De Rossi, è un giocatore piuttosto grasso di 36 anni”.