Boca campione d’Argentina, esulta Batistuta: “Cosa chiedere di meglio?”

Si dice che la vendetta sia un piatto da servire freddo. La rimonta in campionato del Boca Juniors ai danni del River Plate è una rivincita consolatoria dopo le recenti batoste in Copa d’Argentina e, soprattutto, in Copa Libertadores. Il popolo degli xeneizes torna a sorridere e tra i tifosi gialloblu c’è anche Gabriel Omar Batistuta. Il Re Leone ha militato sia con il Boca che con il River, ma è rimasto principalmente legato al club nato da emigrati genovesi. E non ha esitato a twittare la sua felicità: “Un emozionante riconoscimento a Maradona e più tardi il titolo. Non posso chiedere di meglio”. In copertina, manco a dirlo, Carlos Tevez, l’uomo della provvidenza.