Boca, De Rossi: “Qui per giocare ancora ad alti livelli…”

E’ pronto ad immergersi nella nuova avventura argentina, Daniele De Rossi. Il centrocampista, dopo diciotto anni, è stato costretto a lasciare la Roma, decidendo di abbracciare il progetto del Boca Juniors. Una scelta che il giocatore, alla tv ufficiale del club, ha motivato così.

BOCA – “Perché ho scelto il Boca? E perché no?? Questo è un grande club che vuole vincere facendo le cose per bene. Mi ha spinto la passione che ho per questa squadra fin da quando ero piccolo e la motivazione che ho ancora nel giocare a calcio ad alti livelli. Grazie al Boca potrò giocare ancora a grandi livelli nel modo che piace a me”