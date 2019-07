Boca, De Rossi si presenta: “Qui per vincere tutto, questo è l’ambiente ideale per me”

Presentazione ufficiale per Daniele De Rossi, nuovo giocatore del Boca Juniors. Il centrocampista, dopo aver indossato per diciotto stagioni la maglia della Roma, è pronto a tuffarsi nella nuova avventura argentina. Queste le sue parole in conferenza stampa.

BURDISSO – “Burdisso mi ha raccontato molte cose sul Boca e dopo il mio addio alla Roma abbiamo iniziato a parlare seriamente di questa opportunità. Io volevo giocare in un ambiente stimolante e, prima di decidere, ho riflettuto a lungo, in quanto si tratta di un cambiamento netto per me e per la mia famiglia. Ma Nicolas, per me, è una garanzia importantissima”.

BOCA – “Chi non vive questo club tutti i giorni non può capire che cosa significhi. La gente, in questi primi giorni, mi ha dato moltissimo a livello umano: l’accoglienza dei tifosi in aeroporto alle sei del mattino è stata da brividi. Tutto quello che ho visto finora conferma che il calcio argentino è il posto giusto dove poter lavorare. Il calcio mi prende ventiquattr’ore al giorno, è la mia vita: questa è la piazza migliore per continuare così”.

OBIETTIVO – “I miei obiettivi sono quelli della squadra: vincere il campionato, vincere la Libertadores, vincere tutto. Io sono qui per dare il mio contributo: spero di debuttare già mercoledì contro l’Atletico Paranaense”.