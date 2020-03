Boca in festa, acclamato anche il “Tano” De Rossi: “Più titolato di Gallardo”

Il Boca Juniors festeggia la conquista di un clamoroso titolo in Primera Division ai danni del River Plate. Dopo tante sconfitte contro gli acerrimi rivali, per i tifosi gialloblu è tempo di sorridere. E anche di qualche sfottò. Un esempio viene offerto involontariamente da Daniele De Rossi. L’ex centrocampista della Roma ha militato con gli xeneizes fino a qualche mese fa, quando ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. I tifosi non lo dimenticano: “Il ‘Tano’ De Rossi è campione della Superliga!”. E qualche tifoso commenta: “Ha vinto più campionati lui di Marcelo Gallardo come tecnico”. Un riferimento ironico al tecnico del River a cui manca solo il campionato per completare il Grande Slam.