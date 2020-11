Boca Juniors, Abila distrutto: “Oltre a Maradona ho perso un fratello e una sorella”

Il Boca Juniors piange Diego Armando Maradona. Gli xeneizes sono rimasti profondamente colpiti dalla scomparsa di un simbolo come il Pibe de oro. Tuttavia tra i gialloblu c’è un giocatore che soffre ancora di più per questo drammatico 2020. Si tratta di Ramon Abila. L’attaccante si è raccontato a La Nacion: “Sono stato colpito per diversi mesi. La pandemia mi ha portato via mia sorella, mio fratello si sia tolto la vita a casa mia. È stata colpa della depressione e noi non ce ne siamo mai accorti. Capita a molte persone. Il dolore è tanto. L’Argentina non ha vita facile, la reclusione fa stare male le persone e noi, senza saperlo, restiamo senza un grande essere, come lo era mio fratello. La via d’uscita è parlare e offrirti a quelle persone che ti amano davvero, a per uscire da quell’angoscia e da quei brutti momenti. Ci sono molti uomini che hanno un brutto momento e non riescono a raccontarlo. È molto triste”.

MARADONA

Poi Abila parla anche di Maradona: “Se avesse praticato tutti gli sport, avrebbe difeso la maglia argentina in ogni modo. Era un grande. Uno di quelli che ci rappresentano di più. Ha sempre difeso la maglia argentina. Se avesse potuto, sarebbe andato alle Malvinas. È una tristezza e un orgoglio che abbia lasciato un uomo con queste caratteristiche”.