Boca Juniors, Angelici promuove De Rossi: “Ha faticato, ma ci ha portato carisma”

La nuova avventura di Daniele De Rossi al Boca Juniors non è iniziata nel migliore dei modi. Il centrocampista, alle prese con continui guai fisici, ha fin qui faticato a trovare una buona continuità di rendimento, finendo nel mirino di critica e tifosi. A “salvare” l’ex giocatore della Roma, ai microfoni di Radio La Red, è intervenuto il presidente degli Xeneizes Daniel Angelici.

DE ROSSI – “Ci auguriamo di portare qua altri giocatori del livello di Daniele. Per lui non è stato facile rimettersi in forma a causa dell’infortunio, ma è un giocatore di grande personalità e la sta trasmettendo anche ai suoi compagni di squadra”.