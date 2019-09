Boca Juniors, ansia De Rossi: infortunio e Superclasico a rischio

Brutte notizie in casa Boca Juniors. Daniele De Rossi, nel corso dell’ultimo allenamento, ha infatti accusato un fastidio muscolare che lo ha costretto a fermarsi. Nelle prossime ore veranno effettuati gli esami del caso, con la presenza dell’ex centrocampista della Roma per il Superclasico di Copa Libertadores con il River Plate, in programma mercoledì 2 ottobre, che si fa quindi a rischio. Le prime indiscrezioni parlano di un semplice affaticamento, ma le condizioni del giocatore verranno monitorate costantemente di ora in ora.

De Rossi è approdato in Argentina quest’estate dopo diciotto anni trascorsi con indosso la maglia della Roma.