Boca Juniors, Benedetto esalta De Rossi: “Come Gago, gioca ad un tocco e sa quando…”

Daniele De Rossi è sbarcato in Argentina da pochi giorni. Il suo passaggio al Boca Juniors ha scatenato l’entusiasmo della piazza. Del suo allenatore e anche dei compagni. Intervista da Fox Sports, l’attaccante Dario Benedetto ha esaltato il centrocampista ex Roma spiegandone alcune caratteristiche viste solamente in un altro calciatore, curiosamente anche lui ex giallorosso.

“Daniele gioca ad un tocco, ti dà la palla anche quando è girato di schiena. Sa già dove passarti il pallone e queste sono cose che fanno la differenza. Forse fisicamente non è veloce ma lo è con la testa”, ha detto Benedetto su De Rossi. Poi il paragone: “De Rossi è simile a Gago. Ciò dimostra la qualità che hanno entrambi”. I due centrocampistai, curiosamente, hanno anche giocato insieme in Italia nella Roma nel 2011-2012. Adesso Gago è in prestito al Velez ma è sempre di proprietà del Boca Juniors.