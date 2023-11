Boca Juniors, Cavani verso l’addio: già pronta la nuova destinazione

Il ritorno in Uruguay dell’ex attaccante di Napoli, Psg e Manchester United, che ha militato in patria solo a inizio carriera nel Danubio, prenderebbe però forma solo alla scadenza del contratto con il Boca, quindi dal 1° gennaio 2025 :

“Sono pronto a fare il massimo sforzo per portare qui Edinson e per fare in modo che, con una squadra di campioni attorno a lui, il Peñarol possa lottare per vincere la Copa Libertadores" il proclama di Novick. Chissà se saranno solo promesse da campagna elettorale, quel che è certo è che tra 14 mesi Cavani sarà prossimo a compiere 38 anni…