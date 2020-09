Boca Juniors colpito dal coronavirus: sono 18 i positivi

Il coronavirus non lascia scampo al Boca Juniors. La pandemia di Covid-19 colpisce in modo pesante la società argentina in cui milita anche l’ex Juventus Carlos Tevez. Secondo quanto riportato dall’Ansa e confermato anche dalla società sono 18 i casi di positività all’interno della squadra.

Boca Juniros: 18 positivi al coronavirus

Un focolaio al Boca Juniors. Il club argentino ha fatto sapere che, dopo i test Pcr a cui sono stati sottoposti nella giornata di ieri i calciatori, in 18 sono risultati positivi al coronavirus. Gli allenamenti della squadra sono stati sospesi per le prossime 72 ore e il tecnico Miguel Angel Russo dovrà fare la conta alla ripresa. Tra i giocatori contagiati ci sarebbero anche tanti titolari, forse tutti quelli che hanno giocato in occasione dell’ultimo impegno stagionale in Libertadores a marzo. La stessa competizione, che dovrebbe vedere gli Xeneizes protagonisti tra due settimane, è ora a rischio per via della pandemia che in Argentina non sta dando scampo davvero a nessuno.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE