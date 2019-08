Boca Juniors, De Rossi cambia numero: in Copa Libertadores avrà il 7

Ha già fatto il suo esordio con la nuova squadra, Daniele De Rossi ha mostrato a tutti le sue capacità. Al Boca Juniors lo hanno subito amato. DDR 16 è diventato già un simbolo. Peccato che, per le sfide di Copa Libertadores, quel numero di maglia dovrà essere abbandonato.

Infatti, l’ex capitano della Roma è stato inserito nella lista dei giocatori al posto di Cristian Pavón di cui erediterà anche il numero di maglia, ovvero il 7. Come riportato dalla stampa locale, per le sfide di Copa Libertadores, prendendo il posto del giocatore passato ai Los Angeles Galaxy, De Rossi dovrà indossarne anche la maglia con lo stesso numero. Un addio alla 16 che sarà solo momentaneo dato che in campionato DDR 16 confermerà il “suo” numero.