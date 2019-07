Boca Juniors, De Rossi pronto a giocare: scelta la data dell’esordio

Daniele De Rossi è un nuovo calciatore del Boca Junìors. Dopo essere stato accolto con grandissimo entusiasmo dai tifosi, nella nottata di ieri l’ufficialità con l’ex giallorosso che è diventato a tutti gli effetti un nuovo giocatore del club argentino.

Stando a quanto riportato da Olé, ci sarebbe anche la data del possibile esordio del centrocampista con la maglia del Boca Juniors. Sarebbe il 13 agosto, contro l’Almagro in Copa Argentina. In alternativa, il 18 contro l’Aldosivi in campionato, alla Bombonera. Nel weekend, intanto, il via della nuova stagione della Superliga argentina. Il Boca Juniors chiuderà il primo turno lunedì 29 contro l’Huracan.