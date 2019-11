Boca Juniors, De Rossi resta: prolungato il contratto fino a dicembre 2020

Daniele De Rossi prosegue l’avventura in America Latina. Stando a quanto riportato dal giornale Olé, il centrocampista ex Roma rimarrà ancora al Boca Juniors, prolungando il contratto fino alla fine del 2020: avrebbe infatti autonomamente sfruttato la clausola presente nell’accordo siglato lo scorso luglio, consistente proprio nella possibilità di allungare il rapporto per altri dodici mesi dalla scadenza attuale, fissata per fine dicembre. Alcuni, per l’ex capitano giallorosso, avevano cominciato a parlare di un possibile ritorno in Serie A, ma De Rossi ha spostato la causa degli Xeneizes e non è questo il momento di abbandonare l’Argentina. Si punta, nel frattempo, a vincere la Superliga, dopo esser stato, il Boca, eliminato dalla Libertadores dai rivali del River Plate qualche settimana fa.