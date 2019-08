Boca Juniors, De Rossi vince ma sui social scatta l’ironia per un’entrata del centrocampista…sul compagno di squadra

Daniele De Rossi ha conquistato il mondo Boca Juniors e tutta l’Argentina tanto che anche nel match in trasferta contro il Banfield di Hernan Crespo, i tifosi di casa gli hanno riservato un’accoglienza speciale con cori e striscioni.

Ma a far sorridere è stata un’azione di gioco che ha scatenato l’ironia social. DDR non si è risparmiato in campo, tanto da fare un intervento in scivolata su…un suo compagno di squadra.

SOCIAL – Non è sfuggita ai più attenti l’entrata di De Rossi su Goltz, difensore centrale del Boca Juniors. La foga agonistica del romano si è vista e non ha risparmiato proprio nessuno. Su Twitter soprattutto, quello che sarebbe stato a tutti gli effetti un fallaccio, ha generato molta ilarità. A farne le spese, come detto, il compagno dell’ex Roma che ha subito un bel colpo all’addome. Per fortuna, niente di grave, con il Boca Juniors che ha terminato con un successo il match grazie al gol di Soldano.