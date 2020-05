Boca Juniors e River Plate unite: le loro maglie diventano mascherine contro coronavirus

Una splendida iniziativa in Argentina da parte dei due club più importanti del Paese. Per una volta, Boca Juniors e River Plate sono state alleate per un gesto speciale nei confronti di ospedali e medici che lottano contro l’emergenza coronavirus.

Assoluti protagonisti due giocatori delle due grandi rivali argentine: Eduardo Salvio, centrocampista del Boca Juniors, e il difensore Lucas Martinez Quarta dei Millionarios. I calciatori hanno partecipato all’iniziativa “La tua maglietta per un sorriso”, una campagna che consiste donare la propria maglietta al fine di creare una mascherina per proteggere le persone dal Covid-19. I due hanno donato le loro divise in modo che potessero essere trasformati in dispositivi di protezione per gli operatori sanitari che lavorano negli ospedali argentini.