Boca Juniors, il candidato alla presidenza: “Vorrei prendere Felipe Melo e…Cavani”

Daniele De Rossi è il presente, Edison Cavani, e non solo, potrebbe essere il futuro. Non si nasconde José Beraldi, candidato alla presidenza del Boca Juniors. In vista delle elezioni di dicembre, ecco i piani per il futuro del club con grandi nomi per rinforzare la squadra.

Intervenuto a Radio La Red, come riporta anche El Pais, Beraldi ha svelato i sogni di mercato se dovesse, alla fine, salire in carica: “Se dovessi diventare presidente mi piacerebbe prendere Felipe Melo e, se fossi stato presidente già ora, non mi sarei fatto scappare Dani Alves“. E poi la bomba di mercato: “Altri calciatori che mi piacciono? Sicuramente Paolo Guerrero e…Edinson Cavani che vuole tornare in Sudamerica…”.