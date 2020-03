Boca Juniors, il ds Bermudez: “Cavani? Penso che abbia voglia di venire da noi…”

Sembra farsi sempre più calda la pista sudamericana per Edinson Cavani. L’attaccante, che andrà in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain al termine della stagione, è corteggiato in particolare dal Boca Juniors. Della possibilità di ingaggiare il giocatore uruguaiano, ai microfoni di Radio Cooperativa, ha parlato il direttore sportivo degli xeneizes Jorge Bermudez.

CAVANI – “Edinson è un calciatore che ci darebbe una grossa mano e penso che lui abbia voglia di venire da noi: se viene è perché ha un gran desiderio e i segnali sono chiari in questo senso…”.

FORLAN: “CAVANI? LO VEDREI BENE AL BOCA…”