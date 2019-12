Boca Juniors, il nuovo presidente chiaro: “De Rossi? Non sappiamo se resterà…”

Potrebbe essere già giunta al capolinea l’avventura di Daniele De Rossi con il Boca Juniors. I piani societari del club argentino stanno cambiando: il presidente è nuovo, Juan Riquelme entra in dirigenza e non è scontato dunque che il centrocampista ex Roma rimanga in sella agli Xeneizes. Dubbi naturalmente non dovuti alla personalità e alle qualità del classe ’83, ma all’integrità fisica (ha giocato solo sette partite dal suo arrivo a luglio). Ecco le parole del nuovo patron Jorge Ameal: “Non sappiamo che cosa De Rossi farà, se rimane o se continuerà a giocare… – ha detto il numero uno del Boca sul centrocampista che è in scadenza a marzo -. Bisogna valutare molte cose, qualcuno lo ha portato e lo ha fatto venire in questo club, ora non sappiamo se si sentirà a suo agio anche con noi. E comunque il contratto andrà rivisto”.