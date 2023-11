Boca Juniors, il tecnico Almiron si dimette dopo la sconfitta in Libertadores

Questo il comunicato ufficiale con il quale il Boca ha comunicato di aver accettato le dimissioni di Almiron: "Il Club Atlético Boca Juniors informa i soci e tifosi che questa domenica, 5 novembre, alle ore 21, Jorge Almirón ha comunicato di aver preso, insieme al proprio staff tecnico, con contratto valido fino alla fine della stagione, la decisione di non continuare ad allenare. La nostra società ringrazia per il lavoro svolto e augura loro le migliori fortune per il futuro".