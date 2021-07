Boca Juniors, la nuova maglia da trasferta con i numeri bicolore

Novità per il club argentino

Il Boca Juniors si appresta a svelare la maglia da trasferta per la stagione 2021/22 ma sul web emergono come sempre accade le prime indiscrezioni e alcuni dettagli particolari.

La nuova divisa del club argentino sarà con il bianco come colore dominante. Sempre presenti, ovviamente, anche gli altri due colori che hanno da sempre caratterizzato la squadra, ovvero il blu e il giallo presenti nel colletto. Solo blu, invece, per quanto riguarda le iconiche tre strisce Adidas poste lungo le spalle mentre il logo sarà piazzato al centro e sotto sponsor tecnico e main sponsor .

Il club argentino in queste settimane non sta vivendo un bel momento dal punto di vista sportivo. Tante le assenze in prima squadra e i risultati in campionato sono davvero negativi. L'ultimo match ha visto gli Xeneizes perdere contro il San Lorenzo.